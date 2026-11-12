Топ-менеджеры, выбросившие из окна чемоданы с налом, задержаны из-за коррупции

В Казахстане задержали руководителей инвестфонда «Самрук-Қазына» и «Казахстанских железных дорог» по подозрению в коррупции, сообщает «Бриф24» .

Комитет национальной безопасности страны подтвердил задержание руководителей двух крупнейших госкомпаний республики. Оба мужчины находятся в изоляторе временного содержания.

Утром 11 ноября жители жилого комплекса «Атлант» в Астане заметили, как неизвестные выбросили во двор чемоданы с пачками наличных денег. Вскоре на место прибыла патрульная машина.

Жильцы рассказали журналистам, что в 09:00 в доме проводили следственные действия.

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