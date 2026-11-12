Первая женщина-машинист начала управлять поездами нижегородского метро

27-летняя Александра Молчанова стала первой женщиной-машинистом за 40 лет работы нижегородского метро. В октябре она начала управлять поездами на действующих линиях, сообщает ИА «Время Н» .

В январе 2026 года Молчанова откликнулась на вакансию в муниципальном предприятии «Нижегородское метро». Она посвятила десять месяцев специальному обучению и практике и успешно прошла все этапы подготовки. По словам Александры, прежде она не предполагала, что свяжет жизнь с метрополитеном.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично поздравил сотрудницу и рассказал об этом в своем МАКС-канале.

«Поймал Александру с цветами на станции метро „Заречная“ после одной из смен. Синяя форма метрополитена новому сотруднику очень к лицу! Поздравил ее с началом профессионального пути, пожелал удачи и удовольствия от работы», — рассказал Шалабаев.

Мэр выразил надежду, что пример Молчановой вдохновит других женщин выбирать профессию машиниста. Руководство предприятия сообщило, что еще одна кандидатка уже проходит обучение.

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