В Подмосковье зафиксировали 292 случая сброса отходов вне контейнеров

Камеры системы «Безопасный регион» с 5 ноября выявили в Московской области 292 случая незаконного сброса строительных и крупногабаритных отходов у контейнерных площадок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарушителям направили 71 постановление об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов достигла 950 тыс. рублей. Камеры возле контейнерных площадок работают круглосуточно и фиксируют номера автомобилей, из которых сбрасывают отходы в неположенных местах.

Инспекторы выявили нарушения у контейнерных площадок по адресам: — Лосино-Петровский округ, поселок Аничково, д. 13; — Коломна, ул. Толстикова, д. 9; — Клин, Давыдковский переулок, д. 15; — муниципальный округ Истра, село Павловская Слобода, ул. Луначарского, д. 5А; — Кашира, ул. Ленина, д. 1, корп. 1.

Министерство напомнило, что отходы необходимо утилизировать в своем поселке, где заключен договор на вывоз. Вместимость контейнеров в другом населенном пункте рассчитана на его жителей. Дополнительный мусор может привести к переполнению баков и образованию навалов.

За сброс отходов из автомобилей в неположенном месте гражданам грозит штраф до 40 тыс. рублей, юридическим лицам — до 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.