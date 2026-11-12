Минэнерго Подмосковья внедряет цифровой контроль и проверки теплоснабжения

Минэнерго Московской области повышает надежность теплоснабжения с помощью ГИС «Инженерные сети» и выездного мониторинга. В 2026 году проверки охватывают 4031 котельную и центральный тепловой пункт, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Минэнерго Подмосковья в 2026 году запустило ГИС «Инженерные сети». По словам министра энергетики Сергея Воропанова, цифровой двойник объединяет данные, расчеты и планирование, помогая снижать риски сбоев. Внедрение цифровых решений соответствует курсу губернатора Андрея Воробьева.

Система объединяет сведения о водоснабжении, тепле, газе и электросетях. Она позволяет отслеживать аварийность в реальном времени, моделировать последствия нарушений и оценивать их влияние на потребителей. Данные поступают в ЖКХ-Центр Московской области из разных источников, включая датчики, статистику отключений и обращения жителей. Более 200 ресурсоснабжающих организаций ежедневно обновляют сведения. Аналитический модуль для муниципалитетов находится на этапе активного внедрения.

Выездной мониторинг котельных ввели в 2025 году, чтобы дополнить документарную оценку проверкой оборудования. За первый год обследовали более 2700 котельных, выявили почти 3,5 тыс. нарушений. Их впоследствии устраняли муниципалитеты совместно с ресурсоснабжающими организациями.

Проверки охватывают оборудование, эксплуатационные журналы, заключения о работоспособности теплообменников и насосов, акты освидетельствования, экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и оборудования под избыточным давлением. Также проверяют режимные карты, химводоподготовку и соблюдение температурного графика: датчики сигнализируют лишь о критических отклонениях.

Группу возглавляет замминистра Аркадий Собенников. В нее входят сотрудники оперативного мониторинга «АРКИ» и территориальных управлений «МОС АВС». По оценке Воропанова, проверки улучшили подготовку оборудования и документов, снизили число ошибок; объекты получили акты готовности Центрального управления Ростехнадзора.

За два года выявили 893 объекта с устаревшим оборудованием либо сроком безопасной эксплуатации менее пяти лет. Они нуждаются в модернизации и капремонте. Итоги проверок и данные ГИС рассматривает областной штаб под руководством министра для подготовки предложений в госпрограмму модернизации.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: «Россети МР», «Мособлэнерго», это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.