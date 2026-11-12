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Шадаев предупредил о скором достижении лимита белого списка сервисов

Общество

Фото - © РИА Новости

В белый список сервисов включили уже 900 интернет-ресурсов, но перечень не может быть бесконечным. Об этом заявил на CNews Forum глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

Министр допустил скорое достижение лимита белого списка. Это в том числе связано с техническими ограничениями у операторов связи.

«Есть естественное ограничение на белый список, он не может быть бесконечным. Есть технические ограничения у операторов связи», — сказал министр.

Шадаев добавил, что процесс включения ресурсов в белый список можно «немножко упорядочить». В то же время стоит задача добавить в него все популярные ресурсы.

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