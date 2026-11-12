Астраханцам объяснили, как проверить спорный долг за коммунальные услуги

Аналитики сервиса «Госуслуги Дом» рассказали жителям Астраханской области, что делать при неожиданном долге в квитанции за коммунальные услуги, сообщает «Бриф24» .

Задолженность в платежном документе не всегда означает, что собственник не оплатил коммунальные услуги. Причиной могут стать ошибки в начислениях, задержка зачисления денег или перерасчет за предыдущие месяцы.

Сначала нужно выяснить, за какой период возник долг: сравнить новую квитанцию с предыдущими и проверить, все ли платежи учла организация. Банковские чеки и другие документы о переводе средств помогут подтвердить оплату.

Если житель внес деньги вовремя, но долг остался, следует обратиться в организацию, которая выставила счет. Собственник вправе запросить проверку расчетов и выяснить причину задолженности. При обнаружении ошибки организация обязана исправить начисления. Однако дополнительная сумма после перерасчета сама по себе не свидетельствует о нарушении.

Если решить вопрос не удается, собственник может обратиться в Государственную жилищную инспекцию Астраханской области. Ведомство рассмотрит обращение о соблюдении жилищного законодательства.

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