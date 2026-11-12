Более 450 тысяч новых рабочих мест появится в Подмосковье в ближайшие пять лет

Складские роботы для маркетплейсов, роботы-укладчики заготовок для пиццы, учебные роборуки для инженерных классов — эти и другие автоматы уже выпускаются в индустриальном парке «Титан» в Ленинском округе . Благодаря различным мерам поддержки производств, предусмотренным Народной программой «Единой России», Московская область вошла в тройку лидеров страны по объему валового регионального продукта, а инвестиции в промышленность региона за 5 лет выросли почти вдвое, сообщает пресс-служба партии.

Эти результаты отметили и жители региона. В новую Народную программу партии в 2026 году поступило 9 тысяч наказов, касающихся экономических вопросов, — на 70% меньше, чем 5 лет назад. За этот период в Подмосковье созданы сотни новых предприятий и около 400 тысяч новых рабочих мест. Еще 450 тысяч вакансий появится до 2031 года. При развитии производств особое внимание будет уделено высокотехнологичной продукции и организации промышленных кластеров с готовой инфраструктурой.

Одна из таких площадок развивается в Ленинском округе. Парк «Титан» построен по стандарту «Все включено»: здесь есть готовая инженерно-транспортная инфраструктура, зоны отдыха, спортивные площадки, заведения общепита. Все это дает резидентам огромное преимущество — сокращение сроков запуска и экономию средств.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 50 млрд рублей. После выхода на полную мощность здесь появится более четырех тысяч новых рабочих мест. На территории уже разместились семь отечественных производителей робототехники и промышленного оборудования.

Одним из первых резидентов стала компания «Русский робот», которая запустила производство учебных роботов-манипуляторов для инженерных классов — чтобы школьники могли изучать программирование и робототехнику. Первые 12 роборук отправятся в Технолицей имени Долгих. В планах — нарастить выпуск до 7 тысяч учебных роботов в год.

Компания «Валдай Роботы» по заказу маркетплейса Ozon разработала транспортного робота. Он перевозит грузы весом до 200 килограммов внутри логистических центров, ориентируется на складе и объезжает препятствия. Пилотное внедрение заняло всего пять дней.

Еще один резидент — компания «Битроботикс» — разрабатывает высокоскоростных дельта-роботов для сортировки и упаковки продукции. На Чамзинской птицефабрике в Мордовии робот компании укладывает лотки с охлажденным куриным мясом в транспортные короба, одновременно проверяя состояние упаковки и маркировку. Новое оборудование повысило производительность линии на 30%. На другом предприятии роботизированная упаковка заготовок для пиццы помогла сократить трудозатраты на 70%.

На территории «Титана» будут не только производить роботов, но и готовить создателей умной техники. В начале следующего учебного года на территории «Титана» откроется промышленный колледж для подготовки специалистов по техническим направлениям.

Депутат Госдумы от «Единой России» Роман Терюшков подчеркивает, что инвестиции в экономику — государственные и частные — это, в первую очередь, инвестиции в качество жизни в регионе: «Резиденты „Титана“ будут выпускать оборудование, которое сегодня остро необходимо российской промышленности — на решение именно таких задач направлена народная программа „Единой России“. И это не просто импортозамещение, но и рабочие места, пополнение бюджета за счет налогов с предприятий, а значит — дополнительные ресурсы для строительства детских садов, школ и поликлиник».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.