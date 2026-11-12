Вдова Александра Чернецкого плакала на прощании с ним в Петербурге

Инна Чернецкая не сдерживала слез у гроба мужа, лидера рок-группы «Разные люди» Александра Чернецкого. Прощание проходит в Феодоровском соборе Петербурга, сообщает «Бриф24» .

Церемония началась в 12:00. Музыканта провожают в красной футболке. Пришедшие приносят красные и желтые гвоздики, многие стоят с зажженными свечами. Рядом с вдовой у гроба находятся родные и близкие Чернецкого.

Инна Чернецкая — не только жена музыканта, но и его коллега по сцене. Она исполняет бэк-вокал в «Разных людях» и работает директором коллектива.

Александр Чернецкий скончался 8 ноября на 61-м году жизни после продолжительной болезни. По данным Life.ru, последнюю неделю он провел в реанимации. После прощания, в 14:00, музыканта похоронят на Богословском кладбище.

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