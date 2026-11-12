Рябков рассказал об обсуждении безопасности в Европе на встрече в Абу-Даби

Участники переговоров в Абу-Даби сосредоточились на архитектуре безопасности для перехода от эскалации к сосуществованию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает RT .

По его словам, речь шла о безопасности в Европе и в зоне, примыкающей к нынешнему конфликту. Такая архитектура должна обеспечить устойчивость возможной будущей договоренности. Дипломат отметил усилия представителей США сделать обсуждения более конкретными.

Рябков подчеркнул, что говорить о восстановлении доверия между сторонами пока рано, но допустил создание работающего механизма при наличии политической воли.

«Но построить нечто, что было бы функционально, без иллюзий относиться к тому, что достижимо, и при этом избегать неконтролируемой эскалации с учетом вчерашних обсуждений и позавчерашних, я думаю, при наличии должной политической воли можно», — заключил замглавы МИД России.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби 11 ноября после двух дней обсуждений. Помощник президента России Владимир Мединский назвал архитектуру безопасности центральной темой встречи и отметил активное участие американских представителей.

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