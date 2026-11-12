«Это тупик»: Набиуллина раскритиковала льготные кредиты избранным компаниям

Объем льготного кредитования в России приблизился к 19 трлн рублей и достиг 14% всех рублевых кредитов в экономике. Однако дальнейшее расширение таких программ не решит проблему дорогого финансирования, а лишь закрепит неравные условия для компаний, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, пишет РИА Новости .

Глава Центробанка назвала тупиковым путем дальнейшее увеличение программ льготного кредитования компаний. По ее словам, объем таких займов за последние пять лет значительно вырос, а совокупный объем льготных кредитов приблизился к 19 трлн рублей — это около 14% всех рублевых кредитов в экономике.

«Конечно, самый большой кусок — это ипотека. Это, по сути, субсидирование жилищного строительства через повышение спроса. Но и льготное кредитование компаний за пять лет сильно выросло. И, на наш взгляд, множить дальше программу льготного кредитования — это тупик», — подчеркнула Набиуллина.

По мнению главы ЦБ, вместо дальнейшего расширения господдержки отдельных заемщиков необходимо добиваться снижения рыночных ставок. Регулятор заинтересован в том, чтобы доступное финансирование могли получать не только предприятия, которым удалось попасть в льготные программы.

Набиуллина отметила, что задача Центробанка — обеспечить доступность рыночных ставок для всех участников экономики, а не только для избранных компаний, имеющих возможность привлекать кредиты на специальных условиях.

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