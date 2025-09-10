В Калининградской области ищут браконьеров, застреливших краснокнижную рысь

сегодня в 22:35

В Калининградской области разыскивают браконьеров, которые застрелили краснокнижную рысь. Возбуждено уголовное дело, сообщает SHOT .

Раненного хищника обнаружили в лесополосе около населенного пункта Добрино Гурьевского района. Рысь оперативно перевезли в центр реабилитации диких животных «Биосфера Балтики». Ветеринары сделали все возможное, но спасти животное не удалось.

В настоящее время браконьеров разыскивают сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ (незаконная охота).

Прокуратура Калининградской области держит на контроле ход и расследование уголовного дела по факту убийства краснокнижной рыси.