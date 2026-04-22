сегодня в 18:34

В Калининграде восьмиклассница погибла, выпав из окна школы

Восьмиклассница выпала из окна одной из школ в Калининграде. От полученных травм подросток скончалась в больнице, сообщает Baza .

Трагедия произошла в 32-й гимназии. По предварительным данным, девочка попросилась выйти из класса во время урока и больше не вернулась. Позднее ее обнаружили под окнами школы.

на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, пострадавшую госпитализировали. Медики сделали все возможное, но девочка скончалась от полученных травм.

Ранее стало известно, что мигрант отравил подростка наркотиками до комы и получил 11,5 лет колонии в Волгограде.

