Мигрант отравил подростка наркотиками до комы и получил срок в Волгограде

В октябре 2023 года бывший администратор автомойки Шохрух К. вместе со знакомыми, среди которых подросток, находился на рабочем месте на территории Тракторозаводского района. Мужчина умышленно начал склонять несовершеннолетнего к употреблению метамфетамина и метадона.

Юноша согласился и неоднократно употребил наркотические средства. Вскоре с отравлением запрещенными веществами он был госпитализирован в больницу. Состояние подростка ухудшилось до угрожающих для жизни явлений: комы, отека головного мозга и токсической энцефалопатии, дыхательной недостаточности, отека легких с токсическим их поражением по типу альвеолита, а также развитием гипостатической двусторонней пневмонии.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Фигуранту предъявили обвинение.

Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил обвиняемого к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. На судебном заседании Шохрух К. вину не признал. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

