В Южно-Сахалинске мужчина пинал и таскал девушку за волосы по дороге

В Южно-Сахалинске неизвестный мужчина пинал и таскал девушку за волосы по проезжей части, сообщает Telegram-канал «SakhalinMedia | Сахалин и Курилы» .

Инцидент произошел вечером 15 января у дома № 8 по проспекту Победы.

На опубликованных кадрах видно, как как мужчина силой ведет за собой девушку через дорогу. При этом она пытается оказывать сопротивление. Затем в середине проезжей части девушка падает на асфальт, после чего мужчина ее пнул.

В настоящее время других подробностей конфликта неизвестно.

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