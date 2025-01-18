В Южно-Сахалинске мужчина пинал и таскал девушку за волосы по дороге
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В Южно-Сахалинске неизвестный мужчина пинал и таскал девушку за волосы по проезжей части, сообщает Telegram-канал «SakhalinMedia | Сахалин и Курилы».
Инцидент произошел вечером 15 января у дома № 8 по проспекту Победы.
На опубликованных кадрах видно, как как мужчина силой ведет за собой девушку через дорогу. При этом она пытается оказывать сопротивление. Затем в середине проезжей части девушка падает на асфальт, после чего мужчина ее пнул.
В настоящее время других подробностей конфликта неизвестно.
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