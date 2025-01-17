Под Омском 19-летняя мать забила маленького сына ногами за то, что он испачкался
Фото - © СУ СК России по Омской области
19-летняя жительница Омской области забила маленького сына ногами. 11-месячный ребенок находится в реанимации, сообщает «112».
Инцидент произошел в селе Юрьево. Малыш открыл дверцу печки и испачкался сажей. Из-за этого его мать пришла в ярость.
Девушка стала бить сына ногами. Затем она опомнилась и вызвала скорую помощь. У малыша диагностированы переломы ребра. Его отвезли в реанимацию.
Врачи сообщили о травмах ребенка в полицию. Правоохранители задержали 19-летнюю мать и возбудили в отношении нее уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего.
Также следователи проверят всю семью и органы опеки. Если выяснится, что в соцслужбах знали, что в доме что-то не так, но ничего не предпринимали, то в отношении сотрудников тоже могут возбудить уголовное дело.
Ранее под Краснодаром женщина жестоко избила 3-летнего сына. Ребенка спасла тетя.