Под Омском 19-летняя мать забила маленького сына ногами за то, что он испачкался

Мать под Омском жестоко избила своего 11-месячного ребенка и вызвала ему скорую

Инцидент произошел в селе Юрьево. Малыш открыл дверцу печки и испачкался сажей. Из-за этого его мать пришла в ярость.

Девушка стала бить сына ногами. Затем она опомнилась и вызвала скорую помощь. У малыша диагностированы переломы ребра. Его отвезли в реанимацию.

Врачи сообщили о травмах ребенка в полицию. Правоохранители задержали 19-летнюю мать и возбудили в отношении нее уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего.

Также следователи проверят всю семью и органы опеки. Если выяснится, что в соцслужбах знали, что в доме что-то не так, но ничего не предпринимали, то в отношении сотрудников тоже могут возбудить уголовное дело.

Ранее под Краснодаром женщина жестоко избила 3-летнего сына. Ребенка спасла тетя.