Под Краснодаром женщина жестоко избила 3-летнего сына, ребенка спасла тетя

В Тимашевске Краснодарского края женщина регулярно и жестоко избивала трехлетнего сына. О жестоком обращении с ребенком стало известно благодаря его тете Юлии, которая приехала в гости и обнаружила мальчика покрытого ссадинами и синяками, пишет РЕН ТВ .

При общении с мальчиком Юлия выяснила, что побои наносят как отчим Артур, так и родная мать. Ребенок, которому всего три с половиной года, оказался покрыт синяками и ссадинами от головы до пят. Особенно тревожно, что Влад является старшим среди троих детей в этой семье.

Взяв племянника на руки, женщина была потрясена его прямыми ответами о том, кто именно его избивает: следы насилия на лице, по словам ребенка, оставила мать, а другие повреждения — отчим.

Соседи неоднократно сообщали о доносящихся криках ребенка из квартиры, где проживает 24-летняя Елена со своим новым сожителем. После гибели отца мальчика в ходе специальной военной операции женщина переехала в Тимашевск, где применяет жестокие методы воспитания к своему сыну Владу, так как «не справляется».

Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов после того, как тетя доставила пострадавшего ребенка в медицинское учреждение для получения необходимой помощи. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые теперь разбираются во всех обстоятельствах случившегося.