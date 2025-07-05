Ушел из жизни звезда «Зачарованных» и «Фантастической четверки»

Джулиан Макмэхон скончался в 56 лет после длительной борьбы с раком

Ушел из жизни Джулиан Макмэхон, известный по ролям в культовых проектах. Как сообщает Deadline , актер скончался в своем доме в Сиднее после многолетней борьбы с раком.

Макмэхон, выходец из знаменитой австралийской семьи (его отец был премьер-министром страны), получил мировую известность благодаря роли Коула Тёрнера в «Зачарованных» и доктора Кристиана Троя в провокационном сериале «Части тела». В 2005 году он воплотил на экране злодея Доктора Дума в блокбастере «Фантастическая четверка».

Коллеги и поклонники вспоминают Макмэхона как актера невероятного диапазона — от харизматичных злодеев до глубоких драматических персонажей. В последние годы, несмотря на болезнь, он продолжал работать, появившись в сериалах «ФБР» и «Соври мне».

Прощание с актером пройдет в узком кругу семьи — кроме 92-летнего отца, у Макмэхона остались жена и две дочери. Индустрия скорбит о потере одного из самых многогранных характерных актеров своего поколения.