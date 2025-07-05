Братислава требует гарантий энергобезопасности из-за санкций

На заседании послов ЕС в Брюсселе Словакия в пятницу наложила вето на принятие нового пакета санкций против России, сообщает ТАСС .

Под данным агентства TASR, правительство республики продолжит блокировать ограничительные меры до получения компенсаций и решения вопроса о будущем импорте российского газа.

Ключевым камнем преткновения стал предложенный Еврокомиссией полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2028 года. Братислава настаивает, что без четкого плана замещения энергоресурсов и компенсации убытков такие меры угрожают экономической стабильности страны.

Несмотря на продолжающиеся консультации с ЕК, словацкая сторона отмечает отсутствие прогресса в переговорах. Как стало известно, Еврокомиссия направит в Словакию специальную делегацию для поиска компромисса, однако детали предстоящих обсуждений не раскрываются.

Эксперты отмечают, что позиция Словакии отражает растущие разногласия в ЕС по вопросу энергетических санкций. В то время как прибалтийские страны и Польша выступают за максимально жесткие ограничения, Венгрия, Словакия и Австрия требуют учета национальных экономических интересов. Этот случай вновь демонстрирует, как энергетическая зависимость отдельных членов ЕС становится тормозом для единой санкционной политики.