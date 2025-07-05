Лев-агрессор из «Тайгана» избежит наказания после нападения

Олег Зубков, основатель крымского сафари-парка «Тайган», принял решение о судьбе льва, который 22 июня нанес ему тяжелые травмы во время кормления

Несмотря на порванную трахею, повреждения мышц шеи и грудины, потребовавшие сложной операции, директор парка отказался от каких-либо санкций в отношении хищника.

«Этот лев останется с нами — просто теперь мы знаем, как с ним взаимодействовать», — заявил Зубков журналистам при выписке из больницы. Его слова «Я воскрес» и шутка о заживающих «дырках» свидетельствуют о философском отношении к произошедшему.

Инцидент произошел при стандартной процедуре кормления, когда один из 60 львов парка проявил неожиданную агрессию. Специалисты предполагают, что причиной мог стать инстинктивный рефлекс хищника. Зубков, имеющий 30-летний опыт работы с большими кошками, подчеркивает: каждый из его подопечных требует индивидуального подхода, и данный случай — не повод для радикальных мер