В ЮАР мужчина убил юношу на глазах у его семьи и сбежал с отрубленной головой

В ЮАР молодой человек был убит на глазах у семьи, а затем преступник скрылся, забрав с собой отрубленную голову жертвы, сообщает издание Times Live .

Инцидент произошел во время семейного обряда в Восточно-Капской провинции. На мероприятии присутствовали члены семьи, соседи и жители деревни.

По словам деда погибшего, преступник неожиданно напал на внука. Мужчина внезапно бросился к молодому человеку, после чего застрелил и обезглавил его. Мать погибшего попыталась остановить нападавшего, но тот выстрелил и в нее. Пострадавшую экстренно госпитализировали.

После совершений преступления нападавший скрылся вместе с отрезанной головой, которую затем забросил во двор одного из соседей. Правоохранительные органы задержали убийцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Родные погибшего утверждают, что не понимают причин нападения.

