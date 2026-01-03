Мужчина напал с ножом на покупателей гипермаркета в Чехии

В торговом центре в чешском городе Градец-Кралове мужчина ранил двух человек, сообщает РИА Новости .

Пострадавшие доставлены в городскую больницу, их жизнь находится вне опасности.

«Полиция получила по телефону сообщения о том, что по магазинам торгового центра в центре города ходит вооруженный ножом мужчина и угрожает покупателям», — говорится в сообщении.

Нападавшего задержали.

Ранее в Кумторкалинском районе Дагестана был задержан сын местного чиновника Даниял Абсаламов, устроивший в ночь с 26 на 27 декабря жесткий дебош в алкомаркете.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.