Мужчина напал с ножом на покупателей гипермаркета в Чехии
В торговом центре в чешском городе Градец-Кралове мужчина ранил двух человек, сообщает РИА Новости.
Пострадавшие доставлены в городскую больницу, их жизнь находится вне опасности.
«Полиция получила по телефону сообщения о том, что по магазинам торгового центра в центре города ходит вооруженный ножом мужчина и угрожает покупателям», — говорится в сообщении.
Нападавшего задержали.
