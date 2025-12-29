В Дагестане сын чиновника избил продавщицу и устроил погром в магазине
Дагестанского чиновника уволили из-за сына-дебошира
В Кумторкалинском районе Дагестана задержан сын местного чиновника Даниял Абсаламов, устроивший в ночь с 26 на 27 декабря жесткий дебош в алкомаркете, сообщает SHOT.
Пьяная компания била стекла магазина, кидала камни, а внутри разбила бутылки и напала на продавщицу. Предположительно, причиной нападения стал отказ дать деньги в долг.
После инцидента глава Дагестана Сергей Меликов сделал заявление.
«Отец отвечает за воспитание своих детей, а потому во власти таким людям не место», — отметил глава республики.
Отец дебошира, занимавший пост председателя районного собрания депутатов, написал заявление об уходе. Против участников погрома возбуждено уголовное дело.
