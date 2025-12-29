В Дагестане сын чиновника избил продавщицу и устроил погром в магазине

В Кумторкалинском районе Дагестана задержан сын местного чиновника Даниял Абсаламов, устроивший в ночь с 26 на 27 декабря жесткий дебош в алкомаркете, сообщает SHOT .

Пьяная компания била стекла магазина, кидала камни, а внутри разбила бутылки и напала на продавщицу. Предположительно, причиной нападения стал отказ дать деньги в долг.

После инцидента глава Дагестана Сергей Меликов сделал заявление.

«Отец отвечает за воспитание своих детей, а потому во власти таким людям не место», — отметил глава республики.

Отец дебошира, занимавший пост председателя районного собрания депутатов, написал заявление об уходе. Против участников погрома возбуждено уголовное дело.

