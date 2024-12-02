В Ярославской области полыхает мужская исправительная колония

сегодня в 10:41

Мужская колония в Ярославской области горит на площади 1200 кв м

В Рыбинске Ярославской области случился крупный пожар в исправительной колонии строгого режима. По предварительным данным, загорелся один из бараков, сообщает SHOT .

Эпицентр возгорания — на крыше. На данный момент площадь пожара — 1200 кв. м. Сотрудников колонии и заключенных успели вывести из здания.

Причиной пожара пока рассматривают короткое замыкание. Всего ИК в Рыбинске рассчитана на 1200 заключенных.

Ранее на пожаре в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге обрушилась крыша на общей площади 400 кв. м. К месту возгорания отправили пожарный поезд.