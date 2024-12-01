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Крыша обрушилась в горящем цеху в Екатеринбурге

На пожаре в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге обрушилась крыша на общей площади 400 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Превышения вредных веществ в районе ЧП в воздухе не зафиксировано.

К месту возгорания отправился пожарный поезд. К тушению огня привлекли 95 человек и 35 единиц техники.

В воскресенье днем пожар произошел в цеху на площади 1,5 тыс. «квадратов». С промзоны самостоятельно вышли порядка 70 человек. Есть один пострадавший.