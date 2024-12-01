МЧС: 70 человек эвакуировали с промзоны из-за крупного пожара в Екатеринбурге Происшествия сегодня в 14:19 Фото - © Медиасток.рф

Около 70 человек самостоятельно эвакуировались с территории промзоны из-за крупного пожара на улице Испытателей в Екатеринбурге. В результате ЧП есть пострадавший, сообщает пресс-служба МЧС России.

Цех по производству полистирола загорелся в воскресенье утром. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. В результате возгорания пострадал 1 человек. Для замеров предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе к месту направлена мобильная лаборатория. В ликвидации пожара задействованы 67 сотрудников МЧС и 23 единицы спецтехники.