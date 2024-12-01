Цех по производству полистирола загорелся в Екатеринбурге
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На улице Испытателей в Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Огонь охватил площадь в 1,5 тыс. кв. м. Информации о пострадавших при возгорании пока не поступало.
На месте ЧП работают 62 человека и 22 единицы техники.
Ранее пожар площадью свыше 1 тыс. кв. м вспыхнул в складском хабе в подмосковной деревне Мисайлово. Пожар начался в одном здании, а затем перекинулся на склад.