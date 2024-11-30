Пожар площадью более 1 тыс кв м вспыхнул в складском хабе в Подмосковье

Пожарные локализовали возгорание складов площадью более 1 тыс кв м в Подмосковье

Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание в складском хабе в Ленинском городском округе. Площадь пожара составила более 1 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП произошло в деревне Мисайлово. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что произошло возгорание здания на площади 600 кв. м. Затем огонь перекинулся на соседний строящийся склад и площадь пожара выросла до 1 050 «квадратов».

В настоящее время специалисты локализовали возгорание. Распространение огня еще на 2 здания и грузовики не допущено.

В ликвидации возгорания принимают участие 88 сотрудников МЧС и 32 единиц спецтехники.