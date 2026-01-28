В Якутии в результате пожара в частном доме погибли пять человек
При пожаре в частном доме в селе Нюрбачан в Якутии погибли 5 человек, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
На момент прибытия спасателей горел 2-й этаж частного дома по всей площади.
Личности погибших устанавливаются.
В ликвидации пожара участвовали 10 человек личного состава и две единицы техники.
По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.
Ранее пожар, произошедший в частном трехэтажном доме в Балашихе, унес жизни 4 человек, еще 6 удалось спастись.
