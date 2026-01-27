Погибли четверо: в Балашихе сгорел частный дом, где находился нелегальный хостел

сегодня в 09:39

Четыре человека погибли в результате пожара в нелегальном хостеле в Балашихе

Пожар, произошедший в частном трехэтажном доме в Балашихе, унес жизни 4 человек, еще 6 удалось спастись, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Московской области

Дом расположен по адресу: квартал Зворыкино, мкрн. Салтыковка. Огонь вспыхнул около 4:30 во вторник, на место оперативно прибыли пожарные.

В одной из комнат были найдены тела, принадлежащие двум мужчинам и двум женщинам. Еще 6 человек смогли выбраться и спастись, среди них — 17-летний подросток.

По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Балашихинская городская прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также ход расследования дела.

По данным «112», в сгоревшем частном доме располагался нелегальный хостел. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

