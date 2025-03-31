В Якутии охотник убил знакомого и покончил с собой

В Якутии охотник застрелил знакомого, а затем покончил с собой. Перед самоубийством мужчина позвонил родным, чтобы попрощаться, сообщает Baza .

Трагедия произошла 26 марта на базе отдыха «Горбулах» в 40 км от села Иенгра. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на базе два трупа с огнестрельными ранениями и живого мужчину.

По словам выжившего мужчины, убитыми оказались 37-летний Тимур и 57-летний Кирилл. Они втроем собрались на базе, куда Кирилл прихватил 4 бутылки водки. В ходе застолья мужчины обсуждали рыбалку, добычу и планы. Затем третий охотник уснул, а когда проснулся, то услышал беседу и смех Тимура и Кирилла, которые находились на кухне.

Свидетель добавил, что после этого Тимур и Кирилл вышли на улицу, а спустя 5 минут раздался выстрел. Затем Тимур вернулся в дом, кому-то позвонил со словами: «Тетя Тоня, прощай, я убил человека». Далее он вышел на улицу и раздался второй выстрел. Вышедший из дома охотник обнаружил два тела своих товарищей и вызвал сотрудников полиции.

Ранее в Иркутске 45-летний ревнивый мужчина застрелил супругу из ружья, а затем покончил с собой.