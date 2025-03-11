В Иркутске ревнивый муж убил супругу из ружья и покончил с собой

В Иркутске 45-летний ревнивый мужчина застрелил супругу из ружья, а затем покончил с собой, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла в доме на улице Тельмана. Мужчина, охваченный приступом ревности к своей 44-летней жене, в порыве неконтролируемого гнева достал из сейфа ружье и выстрелил в шею женщины. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Правоохранительные органы организовали проверку по факту случившегося.

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