В Москве молдаванка убила мужа-украинца, готовя на обед символ Белорусии

МК: в Москве молдаванка убила мужа-украинца во время чистки картофеля

В Москве под стражу заключили уроженку Молдавии, которую обвиняют в убийстве супруга-украинца, сообщает «МК: срочные новости» . По версии правоохранителей, женщина расправилась с мужем в пылу ссоры во время чистки картофеля.

Убийство произошло в канун Дня защитника отечества. Молдаванка жила с мужем в квартире своей сестры у станции метро «Бауманская», и в предпраздничный день они чистили картошку.

В ходе готовки между супругами завязалась перепалка, и женщина порезала мужа ножом. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Женщину задержали и обвинили по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство), сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Обвиняемую заключили под стражу сроком на 2 месяца.

По версии суда, женщина «нанесла не менее одного ножевого ранения своему знакомому», после чего раненый скончался.