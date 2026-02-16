В Италии обрушилась «Арка влюбленных»

сегодня в 04:23

В итальянской Апулии обрушилась популярная среди туристов «Арка влюбленных», сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

«Скала Торре-Сант-Андреа в Апулии стала популярным туристическим местом, привлекающим пары, ищущие вечной любви. Согласно местной легенде, пары, которые целовались под скалой, обретали вечную любовь», — сообщается в статье.

Популярная достопримечательность обрушилась в ночь на День святого Валентина. Причиной стал сильный ветер.

Ранее сообщалось, что прокуратура Аликовского района проводит проверку из-за обрушения навеса на автостанции в селе Аликово в Чувашской Республике. Инцидент случился ночью с 14 на 15 февраля.

