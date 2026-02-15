Навес на автостанции в Чувашии упал и сплющил Ford Transit

Прокуратура проверяет информацию об обрушении навеса на автостанции в Чувашии

Прокуратура Аликовского района проводит проверку из-за обрушения навеса на автостанции в селе Аликово в Чувашской Республике. Инцидент случился ночью с 14 на 15 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Навес автостанции упал из-за снега. Под ним в момент инцидента стоял припаркованный автобус Ford Transit. Он получил сильные повреждения. Также перебило электрические провода.

Во время проверки прокуроры выяснят, соблюдались ли предъявляемые требования при содержании и использовании объектов инфраструктуры. Еще проверят, исполнялись ли должностными лицами обязанности по своевременной очистке крыш от снега и наледи.

На опубликованных фото видно, что навес обрушился полностью. Ford Transit смяло наполовину.

