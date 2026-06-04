Певец и телеведущий Родион Газманов рассказал о любимых местах в Крыму, воспоминаниях об «Артеке» и атмосфере полуострова. По его словам, регион сегодня изменился, но сохранил особое настроение, сообщает Крымский журнал .

Родион Газманов назвал Крым местом детства и вдохновения. Певец рассказал о любимых локациях, «Артеке» и крымской кухне Родион Газманов сказал, что для него Крым — не только место концертов, но и пространство детских воспоминаний и творческого вдохновения. Он перечислил любимые места: Симферополь с ностальгией, Севастополь с Графской пристанью, Ялту и «Артек». Особое внимание певец уделил обсерватории под Бахчисараем — по его словам, там «атмосфера, будто на другой планете».

Газманов посоветовал ехать по побережью от Севастополя до Керчи и отметил, что Севастополь сегодня выглядит особенно знаковым. О «Артеке» он рассказал, что лагерь изменился — стал современнее, появились зимние смены, но ностальгия по детству сохранилась.

Песню «Крымское лето» он написал во время фестиваля: требовалась танцевальная крымская композиция, и она хорошо «зашла» на полуострове. Газманов признал, что планы работать часто срываются из‑за моря и погоды. Он порекомендовал в Ялте ресторан «Тайная вечеря» и отметил разнообразие местной кухни: русская, европейская, татарская и шашлычные на набережных.

Обязательные для посещения точки по его словам — Ай‑Петри, Аю‑Даг, Адалары и Ласточкино гнездо. Главная ценность Крыма, по словам музыканта, — душа и атмосфера места, а не только география. Он добавил, что полуостров нуждается в развитии авиасообщения.

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