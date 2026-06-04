Губернатору Тюменской области Моору пришлось поорать из-за Собчак на ПМЭФ

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Главе Тюменской области Александру Моору пришлось перекрикивать журналистку Ксению Собчак из-за проблем со звуком во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает URA.RU .

Моор на сессии ПМЭФ рассказывал о модернизации сетей ЖКХ. В этот момент на соседней площадке выступала Собчак. Ее голос раздавался слишком сильно, заглушая губернатора.

«Придется нам Ксению Анатольевну перекрикивать. Посоревнуемся», — сказал модератор сессии, директор по развитию городской среды ПАО «ДОМ.РФ» Антон Финогенов.

Моор ответил: «Мы это можем». А затем предложил говорить по очереди. Вскоре организаторы скорректировали звук, благодаря чему проблема решилась.

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