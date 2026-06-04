Машины всмятку и толпа: серьезное ДТП произошло на мосту в Екатеринбурге
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Серьезное массовое ДТП произошло на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге. Столкнулись сразу пять машин, некоторые из них — всмятку, сообщает «112».
На опубликованных кадрах видно, что фургон и внедорожник сильно повреждены. У последнего серьезно разбит бампер. Вокруг места происшествия столпились люди.
На месте работают сразу несколько бригад скорой помощи, пожарные и спасатели. О пострадавших не сообщается.
Обстоятельства аварии уточняются.
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