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Машины всмятку и толпа: серьезное ДТП произошло на мосту в Екатеринбурге

Серьезное массовое ДТП произошло на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге. Столкнулись сразу пять машин, некоторые из них — всмятку, сообщает «112» .

На опубликованных кадрах видно, что фургон и внедорожник сильно повреждены. У последнего серьезно разбит бампер. Вокруг места происшествия столпились люди.

На месте работают сразу несколько бригад скорой помощи, пожарные и спасатели. О пострадавших не сообщается.

Обстоятельства аварии уточняются.

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