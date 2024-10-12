В Истре столкнулись 2 грузовика. Есть погибший и пострадавший
Один человек погиб при столкновении грузовиков на трассе в Истре
На 43 км трассы М-9 «Балтия» в городском округе Истра столкнулись два грузовика. Удар был попутным, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
Столкновение произошло в 07:30 субботы. Во время ДТП один из грузовиков опрокинулся.
Один из водителей умер, а второй получил ранения и был госпитализирован.
Движение на месте аварии затруднено. Там работают сотрудники ГАИ.
Ранее на Рублевском шоссе на западе Москвы столкнулись легковой автомобиль и автобус. Погиб один человек.