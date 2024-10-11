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Один человек погиб в результате столкновения легковушки с автобусом в Москве

ДТП с участием легковушки и автобуса произошло на Рублевском шоссе на западе Москвы. В результате аварии погиб один человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы .

В районе дома № 20 столкнулись два транспортных средства. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением. Он врезался в автобус.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте от полученных травм.

На месте аварии работают оперативные службы. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее три человека погибли в столкновении автобуса и бетономешалки под Астраханью. Также пострадали еще 14 человек.