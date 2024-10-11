Число пострадавших в ДТП с автобусом в Астраханской области выросло до 14
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Всего в столкновении автобуса и бетономешалки в Астраханской области пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.
Ранее говорилось о свыше 10 пострадавших.
Авария случилась на 449 км автодороги Астрахань – Волгоград. Водитель грузовика МАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.
Оба водителя умерли до приезда медиков. Еще на месте аварии скончался один из пассажиров автобуса.
Сотрудники местной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.