Число пострадавших в ДТП с автобусом в Астраханской области выросло до 14 Происшествия сегодня в 17:36 Фото - © Медиасток.рф

Всего в столкновении автобуса и бетономешалки в Астраханской области пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Ранее говорилось о свыше 10 пострадавших. Авария случилась на 449 км автодороги Астрахань – Волгоград. Водитель грузовика МАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. Оба водителя умерли до приезда медиков. Еще на месте аварии скончался один из пассажиров автобуса. Сотрудники местной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.