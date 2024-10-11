Три человека погибли в столкновении автобуса и бетономешалки под Астраханью Происшествия сегодня в 17:28 0:31

На трассе в Астраханской области столкнулись автобус с вахтовиками и бетономешалка. Три человека погибли, еще более 10 пострадали, сообщает Mash.

Так, в ДТП скончались водители двух автомобилей и пассажир автобуса. У пострадавших в аварии медики диагностировали травмы конечностей, головы и тела. Ранее в столице 19-летний велокурьер на огромной скорости врезался в поворачивающую машину. Пострадавший находится в реанимации.