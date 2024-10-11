Велокурьер в Москве на огромной скорости врезался в машину и попал в реанимацию

Момент столкновения электровелосипеда, которым управлял 19-летний курьер, и автомобиля марки Renault на улице 15-й Парковой попал на видео, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Серьезная авария произошла на перекрестке вблизи пешеходного перехода. На опубликованных кадрах видно, как курьер на большой скорости движется прямо, в этот же момент автомобилист начинает менять траекторию движения, повернув налево.

В итоге 19-летний курьер получил серьезные травмы и госпитализирован в одну из местных больниц в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пациенту.

В обстоятельствах ДТП разбираются компетентные органы. Ход и результаты процессуальной проверки контролирует столичная прокуратура.