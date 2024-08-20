В Иркутской области рыбак отравился мухомором

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В Иркутской области рыбак отравился ядовитыми грибами. Его нашли спасатели на берегу реки Тагул, сообщает «Царьград» .

По данным региональных спасательных служб, еще 11 августа 51-летний мужчина отправился на рыбалку к Тагулу, находящемуся в Тайшетском районе. Когда он не вернулся в намеченный срок, сотрудники МЧС начали его поиски. Рыбака нашли в зимовье. Мужчина сильно отравился ядовитым пантерным мухомором.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, затем эвакуировали его в Тайшет. Там рыболова передали медицинским работникам.

Ранее неподалеку от села Бахтай в Аларском районе Иркутской области произошло столкновение автомобилей УАЗ и Toyota Vista. В результате ДТП погиб ребенок — 11-летняя девочка.