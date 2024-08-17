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11-летняя девочка погибла в дорожной аварии в Иркутской области

Около села Бахтай Аларского района Иркутской области столкнулись машины УАЗ и Toyota Vista, в результате ДТП погиб ребенок, сообщается на сайте местной прокуратуры.

Авария произошла ночью 16 августа на дороге Кутулик-Бахтай — Хадахан. В салоне российской машины ехала семья. От травм, полученных в ДТП, скончалась 11-летняя девочка. Также водитель, его жена и 16-летняя дочь госпитализированы с разными травмами. За состоянием пациентов следят медики.

Причины случившейся аварии устанавливаются, в том числе и сотрудниками Госавтоинспекции.

По данному факту прокуратура организовала проверку. При наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.