сегодня в 20:34

В Иране до 38 человек выросло число жертв от рук протестующих

Иранское государственное телевидение и радио распространило информацию от официальных структур о том, что количество погибших полицейских и силовиков в ходе массовых беспорядков по всей стране выросло до 38 человек, пишет ТАСС .

Предварительно известно, что в Северном Хорасане участники волнений убили семерых представителей силовых структур, а в Керманшахе жертвами стали шестеро стражей порядка.

До этого власти сообщали о 25 жертвах среди правоохранителей. Наиболее острая фаза столкновений произошла вечером 8 января, тогда от действий участников погромов пострадало мирное население: минимум 12 человек, среди которых был несовершеннолетний.

Мэр Тегерана Алиреза Закани озвучил масштабы разрушений, причиненных участниками беспорядков. По его словам, протестующие сожгли 25 религиозных объектов, также пострадали более 20 банковских отделений, 10 правительственных зданий и три больницы. Также уничтожению подверглись машины пожарных служб, общественный транспорт и кареты неотложной помощи.

Иранское руководство квалифицировало действия погромщиков как терроризм и обвинило в координации этих событий американские и израильские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что в Иране нет доступа к интернету более 60 часов.

