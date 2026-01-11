NetBlocks: жители Ирана не могут пользоваться интернетом уже более 60 часов

По информации международной мониторинговой организации NetBlocks, интернет в Иране недоступен уже более 60 часов. Ограничения на подключение к Сети были введены вечером 8 января, после начала вооруженных протестов в ряде иранских городов, пишет ТАСС .

По заявлениям официальных лиц, в результате вооруженных протестов погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и 12 гражданских лиц, серьезный урон был нанесен как государственному, так и частному имуществу, огнем были уничтожены мечети, медицинские учреждения и пожарные части.

9 января министерство связи и информационных технологий Ирана сообщило о принятии мер для восстановления работы интернет-сервисов, доступ к которым был ранее ограничен.

Ранее сообщалось, что 29 декабря 2025 года в Тегеране начались протестные акции представителей торгового сектора из-за резкого обесценивания национальной валюты — риала. 30 декабря к протестам присоединились студенты. Массовые беспорядки охватили большую часть крупных городов.

2 января 2026 года на улицах были замечены вооруженные группы неизвестных, участились вооруженные столкновения с полицией. Иранские власти квалифицировали участников беспорядков как террористов и заявили, что за организацией этих событий стоят Израиль и США.

