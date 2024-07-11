В Индонезии питон проглотил мать, вышедшую из дома за лекарством для ребенка

Происшествие зафиксировали в провинции Южный Сулавеси на одноименном острове Индонезии, там 36-летняя женщина по имени Сириати вышла из дома за лекарством для больного ребенка и пропала, пишет РБК со ссылкой на The Jakarta Post.

Родители женщины обратились за помощью в полицию после загадочного исчезновения дочери. Муж женщины самостоятельно нашел ее тело, которое находилось внутри огромной и еще живой змеи.

С помощью местных жителей мужчина вспорол питона и обнаружил внутри пропавшую супругу.

Это не первый случай, когда питон убивает, затем проглатывает человека в 2024 году. Ранее аналогичное происшествие случилось в начале июня.