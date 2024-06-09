Фото: в Индонезии 5-метровый питон задушил и проглотил многодетную мать

Потерпевшая вышла из дома в деревне Калемпанг утром 6 июня и больше не вернулась, муж женщины забил тревогу, затем организовал поиски, но нашел лишь ее тело внутри пятиметрового питона, сообщает Telegram-канал Baza .

По данным СМИ, женщина ушла утром на рынок и исчезла. Муж пошел ее искать на следующий день. В лесу он обнаружил вещи супруги, после чего несколько местных жителей присоединились к поискам.

В лесу они нашли питона аномально увеличенных размеров. Вспоров брюхо змеи, деревенские жители нашли тело пропавшей, у которой остались четверо детей и муж.

По данным СМИ, это пятый случай за последние семь лет, когда питон кусает, душит и проглатывает человека. Похожее происшествие зафиксировали в 2022 году.

Тогда женщина ушла на работу и не вернулась.