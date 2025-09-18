В химкинском ТРЦ искали бомбу после эвакуации 400 людей
Фото - © Александр Замараев / Фотобанк Лори
В подмосковных Химках свыше 400 людей эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Мега Химки». Причина эвакуации — анонимное сообщение о якобы минировании здания, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Мега Химки» уже возобновили работу в штатном режиме, сообщает ТАСС Москва со ссылкой на пресс-службу сети торговых центров «Мега». Информации о наличии пострадавших или обнаружении взрывных устройств в ТРЦ не поступало.
Прочие подробности ситуации выясняются.
Ранее из-за письма о минировании проводили эвакуацию в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге. В итоге опасных устройств в здании не обнаружили.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.