В химкинском ТРЦ искали бомбу после эвакуации 400 людей

В подмосковных Химках свыше 400 людей эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Мега Химки». Причина эвакуации — анонимное сообщение о якобы минировании здания, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Мега Химки» уже возобновили работу в штатном режиме, сообщает ТАСС Москва со ссылкой на пресс-службу сети торговых центров «Мега». Информации о наличии пострадавших или обнаружении взрывных устройств в ТРЦ не поступало.

Прочие подробности ситуации выясняются.

Ранее из-за письма о минировании проводили эвакуацию в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге. В итоге опасных устройств в здании не обнаружили.

