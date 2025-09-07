сегодня в 19:50

В Эрмитаже провели эвакуацию из-за письма о минировании

Посетителей и сотрудников эвакуировали из здания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Причиной стало электронное письмо о минировании, сообщает «Фонтанка» .

В настоящее время на месте работают городские экстренные службы. Сотрудники Росгвардии оказывали помощь в эвакуации и принимали участие в проверке помещений.

В результате проверки здания подозрительных предметов и угроз безопасности для посетителей и сотрудников не обнаружено.

Ранее в торгово-развлекательном центре «Лапландия» на Октябрьском проспекте в Кемерове сработала сирена. Из здания эвакуировали около 100 человек.