В Эрмитаже провели эвакуацию из-за письма о минировании
Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори
Посетителей и сотрудников эвакуировали из здания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Причиной стало электронное письмо о минировании, сообщает «Фонтанка».
В настоящее время на месте работают городские экстренные службы. Сотрудники Росгвардии оказывали помощь в эвакуации и принимали участие в проверке помещений.
В результате проверки здания подозрительных предметов и угроз безопасности для посетителей и сотрудников не обнаружено.
